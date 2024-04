Luis Enrique e Mbappé estão em rota de colisão (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 10:55 • Paris (FRA)

A escolha de Luis Enrique em substituir Kylian Mbappé, durante o clássico entre PSG e Olympique de Marseille, pela Ligue 1, não foi recebida positivamente na França. Agentes e staff, além do próprio jogador, consideraram a mexida do espanhol como 'falta de respeito', segundo o jornal local "L'Équipe".

Existe o entendimento interno de que Luis tem substituído o artilheiro da última Copa do Mundo em diversos jogos como uma espécie de retaliação, já que o camisa 7 está de saída, e deve fechar com o Real Madrid. Dos últimos sete jogos, o atacante só atuou os 90 minutos em uma oportunidade, no triunfo sobre o Montpellier - com direito a hat-trick.

De acordo com Luis Enrique, a alteração tem sido uma estratégia para visar o futuro do PSG, já que na próxima temporada, não contará com Mbappé em seu plantel. Além disso, o espanhol se mostrou furioso ao ser questionado sobre suas decisões na área técnica.

- As pessoas não concordam com a minha decisão? Eu não ligo. É a mesma música toda semana, a mesma música... é chato. Eu sou o treinador. Tomo decisões todas as semanas. Faço o meu melhor pelo PSG, farei isso até o meu último dia em Paris - disparou.

No momento da substituição, Kylian se mostrou nitidamente frustrado, apesar de acatar a escolha do comandante. Veja o momento da alteração:

Apesar da troca, o PSG, que já vencia por 1 a 0 na ocasião, segurou a vantagem e ainda ampliou, com gol do português Gonçalo Ramos. O time lidera a Ligue 1 com 62 pontos, tendo 12 a mais do que o vice-líder Brest e caminhando a passos largos para mais um título nacional.