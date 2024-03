Mbappé se irrita com substituição e Luis Enrique dispara: ‘Eu não ligo, eu sou o treinador’

Mbappé se irrita com substituição em clássico pela Ligue 1 (NICOLAS TUCAT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 18:45 • Marseille (FRA)

Os capítulos finais não parecem ser os melhores. Jogando as últimas partidas pelo PSG, Mbappé passou em branco na vitória contra o Olympique de Marseille por 2 a 0, neste domingo (31), pela Ligue 1, e foi substituído, deixando claro a indignação pela escolha.

Aos 20 minutos do segundo tempo, o camisa 7 deu lugar a Gonçalo Ramos, autor do segundo gol do Paris. Quando chamado pelo técnico Luis Enrique, o atacante se mostrou irritado ao deixar o campo.

Após o apito final, Luis Enrique concedeu entrevista e falou sobre o momento da troca, afirmando que quem decide as escolhas é o espanhol.

- As pessoas não concordam com a minha decisão? Eu não ligo. É a mesma música toda semana, a mesma música... é chato - disse.

- Eu sou o treinador. Tomo decisões todas as semanas. Faço o meu melhor pelo PSG, farei isso até o meu último dia em Paris - afirmou.

Mbappé tem contrato com o PSG até junho deste ano e, desde janeiro, deixou claro a diretoria e jogadores sobre a decisão de não permanecer no clube. O próximo destino do francês deve ser o Real Madrid e o acerto pode acontecer a qualquer momento.

