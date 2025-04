Classificado às semis da Champions League pela primeira vez desde 2021, o Paris Saint-Germain já confirmou o título da Ligue 1 com rodadas de antecedência. Em coletiva que antecede o duelo frente ao Le Havre, no sábado (19), o técnico Luis Enrique comentou sobre a temporada do PSG e fez forte desabafo.

Ao longo da conversa, Luis Enrique foi questionado por fazer apenas uma substituição no último jogo do PSG, contra o Aston Villa. Mesmo com a vantagem no resultado, a equipe acabou derrotada por 3 a 2, sofrendo grande pressão até o minuto final.

— Eu era o treinador mais criticado na Europa porque fazia muita rotação. Em Roma, no Barça, na seleção, em Paris. Quanto mais jogadores pudermos escalar, melhor seremos. Quando eles não jogam, não significa que eu não tenha confiança. Continuo sendo um treinador que tem confiança nesses jogadores — disse.

— Cada partida precisa de uma solução. Em partidas importantes, tenho que ter certeza de que a substituição será para melhor. Estratégia e jogadas ensaiadas podem mudar a situação. Precauções devem ser tomadas. Gostei do time, eles queriam marcar gols. Então confiei em quem estava em campo — acrescentou.

Ainda sem perder no Campeonato Francês, o PSG, agora, mira terminar a temporada sendo campeão invicto. São 23 vitórias e cinco empates ao longo de 28 jogos. Na Champions, a equipe parisiense terá pela frente outro inglês. Depois de eliminar Liverpool e Aston Villa, o adversário da vez será o Arsenal.

Luis Enrique conversa com Vitinha em treino do PSG no Villa Park, na véspera da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

— Sabemos quem o Arsenal eliminou. São uma das melhores equipes da Europa e têm tido um rendimento muito bom com Mikel Arteta. Aston Villa? Desfrutei do jogo. Foi muito difícil, mas era esperado. Olhando para trás, foi um jogo de alto nível que reflete o que somos: uma equipe muito valente. Somos um dos quatro favoritos a vencer a Champions. Queremos fazer história — analisou.

Luis Enrique evita polêmica com rival

Um dos maiores rivais do PSG na França, o Lyon não teve a sorte e competência de conseguir se classificar às semis de um torneio europeu nesta semana. Diferente do Paris, a equipe do leste francês acabou sofrendo virada histórica para o Manchester United na prorrogação.

Questionado na coletiva sobre o desempenho dos rivais, Luis Enrique optou por não alimentar mais a relação de ódio entre ambos os lados. O espanhol, então, analisou a eliminação como um exemplo a ser seguido pelo Paris, que também soube sofrer.

— Sim (é preciso sofrer), temos que passar por momentos difíceis. Não jogamos sozinhos. O futebol não conhece justiça nem mérito. Tudo pode mudar em 5 minutos. Nesta quinta-feira vimos Manchester United x Lyon. É futebol, é maravilhoso, e o Lyon estava com apenas 10 homens. É isso que torna o futebol incomparável. Os resultados são incríveis e despertam paixões — opinou.

— Não, não (tivemos uma semana mais forte que a do Lyon). Se vencermos, seremos fortes. Se perdermos, seremos fracos. Essa é uma pergunta típica de jornalistas, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto. Lyon foi excepcional. Ele não teve sorte. Ele reverteu o resultado para dez contra onze. Ambas as equipes eram muito fortes, tanto a vencedora quanto a perdedora — concluiu.

Para se manter em ritmo e invicto na Ligue 1, o Paris Saint-Germain retorna aos gramados neste sábado (19), no Parc des Princes, para receber o Le Havre. A bola rola a partir das 11h (de Brasília).