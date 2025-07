Xabi Alonso faz mea culpa sobre nível do Mundial: ‘Só pensamos na Champions’

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso fez uma mea culpa sobre o nível dos adversários no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Em coletiva, o treinador revelou o olhar eurocentrista das equipes do Velho Continente, mas elogiou a qualidade da competição.

- O Mundial de Clubes está nos mostrando o nível de competitividade de outras ligas. Os europeus não estão familiarizados com isso. Está sendo bom para o futebol. Na Europa, pensamos que a Champions League é a única coisa que conta, mas não é o caso.

No Mundial, o Real Madrid de Xabi Alonso está em uma chave que se assemelha a Liga dos Campeões devido à presença somente de europeus nas quartas de final. No entanto, o Fluminense garantiu uma vaga na semifinal da competição.

Dos 12 clubes europeus que iniciaram no Mundial de Clubes, três foram eliminados ainda na fase de grupos. Atualmente, somente cinco equipes do Velho Continente sonham com o título, embora esse número será reduzido com o fim das quartas de final.

