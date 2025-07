Vanderlan lamenta derrota para o Chelsea nos minutos finais: ‘Gol bobo’

FILADÉLFIA (EUA) - Titular devido à suspensão de Piqueréz, Vanderlan ocupou a vaga de lateral esquerdo na equipe alviverde durante o jogo contra o Chelsea pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Após a derrota por 2 a 1, o jogador lamentou a derrota nos minutos finais e, consequentemente, a eliminação no torneio.

continua após a publicidade

— Nosso melhor momento no jogo e um gol bobo assim porque a bola acabou desviando ali. Então, a gente tá muito chateado. Acho que a gente fez um bom jogo, um bom trabalho. Acho que dava assim pra gente manter o empate, só que infelizmente coisas do futebol a gente não controla. Tô feliz pelo trabalho de todo o grupo, pelas coisas que a gente alcançou aqui nesse Mundial e é isso, Palmeiras é isso, mostramos a nossa torcida, o nosso futebol pro mundo, claro que fica com um gostinho de que daria mais, só que acontece, são coisas do futebol — lamentou Vanderlan.

O lateral ainda respondeu se os momentos de debates intensos envolvendo os jogadores das duas equipes atrapalhou de alguma forma o ritmo da equipe.

continua após a publicidade

— Eu acho que não (prejudicou), acho que a gente está acostumado a jogar dessa forma, intensa, tanto que acho que isso é uma marca do time do Palmeiras. Então, acho que isso não fez a gente sentir um pouquinho de nervosismo no começo do jogo, mas depois a gente conseguiu acertar a marcação e conseguimos sair melhor no jogo — afirmou.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras luta, mas leva gol nos minutos finais e se despede do Mundial

O Palmeiras lutou, mas acabou cometendo erros decisivos e está eliminado do Mundial de Clubes. Com um gol em cada tempo, o Chelsea venceu por 2 a 1 — Palmer e um gol contra de Weverton marcaram para os ingleses, enquanto Estêvão descontou para o Verdão. Agora, o Chelsea enfrenta o Fluminense na semifinal, na próxima terça-feira.

continua após a publicidade

Cole Palmer marcou o primeiro gol para o Chelsea (Foto: Franck Fife / AFP)

➡️ Chelsea e Weverton antecipam adeus de Estêvão do Palmeiras