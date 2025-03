Luis Díaz iguala ex-Inter e alcança feito contra a Seleção Brasileira

Destaque da seleção colombiana há alguns anos, Luis Díaz atingiu feito histórico ao marcar contra o Brasil na última quinta-feira (20). Agora, o atacante se igualou a Diego Forlán, ex-Inter e Uruguai, como os únicos a marcarem três gols contra a Amarelinha nas Eliminatórias.

Forlán marcou dois gols nas Eliminatórias em 2003 e outro em 2005. Já Luis Díaz marcou duas vezes contra a Seleção Brasileira em 2023 e uma agora, em 2025. Os dois gols do atacante colombiano em 2023 foram na vitória por 2 a 1 pelo duelo entre as seleções no primeiro turno das Eliminatórias.

No Liverpool desde 2002, Luis Díaz destoou como um dos grandes atacantes do futebol na atualidade. Seu sucesso nos Reds reflete na seleção colombiana, em que é o principal nome do ataque. Já são 62 partidas pela equipe, totalizando 17 gols e três assistências.

Luis Díaz em disputa de bola contra a Seleção Brasileira (EVARISTO SA / AFP)

Ao lado de Darwin Núñez, Raphinha e Miguelito, Díaz é o segundo artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, com cinco gols marcados. A dupla fica apenas atrás de Lionel Messi, que não foi convocado e soma seis tentos. O companheiro de Díaz no Liverpool terá a chance de igualar a marca nesta sexta (21), quando o Uruguai recebe a Argentina.

Apesar do esforço e gol marcado por Luis Díaz contra a Seleção Brasileira, a Colômbia acabou derrotada e perdeu a chance de ficar mais perto de uma vaga para a próxima Copa do Mundo. Ao perder, a equipe caiu para a sexta colocação, com 19 pontos em 13 jogos.

O próximo compromisso dos colombianos será no dia 25 de março, quando a equipe joga em casa, no Metropolitano Barranquilla, para receber o Paraguai. O duelo será válido pela 14ª rodada e encerrará a atual Data Fifa.