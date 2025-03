Luis Roberto manda recado a Vini Jr após cobrança em Brasil x Colômbia; veja

A Seleção Brasileira venceu a Colômbia com gol de Vini Jr no último minuto em jogo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Durante a transmissão da Globo, Luis Roberto mandou um recado para o atacante após o fim da partida. O narrador havia questionado uma decisão do jogador no início do segundo tempo.

Vini Jr recebeu a bola fora da área aos 54 minutos do segundo tempo, arriscou para o gol e contou com desvio da zaga para fazer o segundo da Seleção Brasileira. Aos 18' da etapa final, o atacante havia sido lançado à frente, saiu frente a frente com o goleiro, mas tocou para o lado para Raphinha.

- Chuta para o gol, Vini! Dava para chutar - narrou Luis Roberto no lance.

- Tem que chegar nessa hora e chutar para o gol. É uma coisa simples, é óbvio, mas ele está ali, de frente para o gol, ele tem qualidade, tem personalidade. É a terceira bola que ele recebe e tenta dar o toquinho de lado, tem que queimar para o gol uma bola dessa - comentou Ana Thaís Matos.

Após o gol, o narrador falou sobre a cobrança e mandou recado ao atacante.

- Que gol especial para assumir essa responsabilidade. Chuta, Vini! É bom demais ver o Vinicius. Vini, a cobrança é porque a gente quer te ver brilhando com essa camisa, do jeito que você brilha no Real Madrid - comentou Luis Roberto.