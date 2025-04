O goleiro Lucas Perri não será relacionado pelo Lyon para o clássico contra o Santi-Étienne, pela 30ª rodada da Ligue 1. Segundo o "L'Équipe", o atleta estará no Brasil para acompanhar o nascimento de seu filho ao lado de sua família.

Logo após a eliminação do Lyon para o Manchester United na Europa League, Lucas Perri pegou um voo para o Brasil após ser autorizado pelos dirigentes do clube francês. Com isso, o brasileiro será substituído por Rémy Descamps.

Na atual temporada, o ex-jogador do Botafogo assumiu a titularidade do Lyon e é um dos motivos pela boa campanha do clube. Em 41 partidas disputadas, o brasileiro não foi vazado em 12 oportunidades e sonha com participação na próxima edição da Champions League.

Em 2024/2024, Lucas Perri não foi utilizado em apenas duas partidas pelo Lyon: Hoffenheim, pela Liga Europa, e Entente Feignies Aulnoye, pela Copa da França. Essa será a terceira ausência do brasileiro na equipe da Ligue 1.

