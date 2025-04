Lyon leva virada histórica do United, e web não perdoa Textor: ‘Acostumado’

Clube de John Textor na França, o Lyon levou uma virada histórica na Europa League, contra o Manchester United. Nesta terça-feira (17), o clube vencia por 4 a 2 até o início do segundo tempo da prorrogação, mas os ingleses viraram o placar e se classificaram para a semifinal, para enfrentar o Athletic Bilbao. O resultado virou assunto nas redes sociais, e internautas brincaram com o empresário.

No primeiro jogo, Lyon e Manchester United haviam empatado em 2 a 2. O placar se repetiu ao fim dos 90 minutos do jogo desta terça, no Old Trafford. O Lyon fez o terceiro no primeiro tempo da prorrogação e ampliou no segundo. Contudo, Bruno Fernandes, Mainoo e Maguire viraram o placar em menos de 10 minutos. Alguns internautas fizeram referência às viradas sofridas pelo Botafogo no Brasileirão de 2023.

Manchester United 5 x 4 Lyon

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

🕴️ Arbitragem: Sandro Schärer-SUI (árbitro); Stéphane De Almeida-SUI e Jonas Erni-SUI (auxiliares); Lionel Tschudi-SUI (quarto árbitro); Fedayi San-SUI e Christian Dingert-ALE (VAR)



🥅 Gols: Manuel Ugarte (MUN - 10' 1T); Diogo Dalot (MUN - 46' 1T); Corentin Tolisso (LYO - 25' 2T); Nicolás Tagliafico (LYO - 31' 2T); Rayan Cherki (LYO - 14' 1ET); Alexandre Lacazette (LYO - 4' 2ET); Bruno Fernandes (MUN - 9' 2ET); Kobbie Mainoo (MUN - 15' 2ET); Harry Maguire (MUN - 16' 2ET)

🟨 Cartões amarelos: Alejandro Garnacho, Harry Maguire e Leny Yoro (MUN); Jordan Veretout, Corentin Tolisso e Nicolás Tagliafico (LYO)

🟥 Cartões vermelhos: Corentin Tolisso (LYO)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴🟡 MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

André Onana; Diogo Dalot, Noussair Mazraoui (Luke Shaw), Harry Maguire, Leny Yoro e Patrick Dorgu (Harry Amass); Casemiro e Manuel Ugarte (Mason Mount); Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho (Christian Eriksen) e Rasmus Hojlund (Kobbie Mainoo)



🔴🔵 LYON (Técnico: Paulo Fonseca)

Lucas Perri, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté e Nicolás Tagliafico (Duje Caleta-Car); Paul Akouokou (Tanner Tessmann) e Jordan Veretout (Alexandre Lacazette); Corentin Tolisso e Thiago Almada; Rayan Cherki (Abner Vinícius) e Georges Mikautadze (Malick Fofana)

