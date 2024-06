Kevin de Bruyne em ação pelo Manchester City (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 09:49 • Manchester (ING)

Kevin de Bruyne segue sendo um dos principais jogadores do futebol europeu, temporada após temporada. O meia do Manchester City se manteve em alta performance em 2023-24, mas não descarta uma mudança de ares.

Em entrevista ao jornal "HLN", o belga afirmou que considera seriamente um movimento para a Arábia Saudita no estágio final de sua carreira. Prestes a completar 33 anos, seu nome tem sido sondado pelos clubes locais, após o aporte financeiro do Fundo de Investimento Público (PIF) do país.

- Na minha idade, você tem que estar aberto e disposto a tudo. Estamos falando de quantias incríveis de dinheiro nos momentos finais da minha carreira. Há de pensar sobre isso. Para a minha esposa, está tudo bem, seria uma aventura exótica por lá. Preciso realmente analisar o que vou fazer no futuro - disse o central.

Com a ajuda do PIF, os quatro principais clubes da Arábia cresceram em relevância e poder aquisitivo. Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Ittihad arrancaram da Europa estrelas como Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema e Roberto Firmino. De Bruyne, portanto, poderia ser o próximo a se encantar com as riquezas árabes.

- Se eu jogar no país por dois anos, vou conseguir ganhar um dinheiro incrível. Seria talvez mais do que eu ganhei em todos os meus 15 anos de carreira. Você tem que pensar no que tudo vai significar logo depois - completou o astro.

Kevin de Bruyne em ação pelo Manchester City (Foto: DARREN STAPLES / AFP)