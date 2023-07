O meio-campista chegou ao Hammers no último ano e vestiu a camisa 11. O novo número já é conhecido do jogador, quando defendeu o Lyon, da França, e usou a 10 - além da 12 e 9. Na Seleção Brasileira, Paquetá também já vestiu a numeração emblemática do futebol.



+ Bahia anuncia lateral, Bayern próximo da contratação de Kane… O Fim de Semana do Mercado!