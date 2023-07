Inicialmente, o plano do clube catalão era repatriar Lionel Messi, mas o argentino fechou com o Inter Miami para jogar a MLS (Major League Soccer). Apesar disso, o ataque do Barça foi reforçado com a contratação de Vitor Roque, do Athletico-PR, de 18 anos, por cerca de 74 milhões de euros (em torno de R$400 milhões), superando a venda de Endrick, do Palmeiras, ao Real Madrid.