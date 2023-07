- Veremos Osimhen vestindo nossa camisa na próxima temporada, com certeza. Se uma proposta mais do que 'indecente' chegar, vamos seguir em frente e encontrar outro grande talento, como fizemos com Kvaratskhelia e Osimhen - disse.



+ Bahia anuncia lateral, Bayern próximo da contratação de Kane… O Fim de Semana do Mercado!