Dez anos marcam a presença de Toni Kroos no Real Madrid. O jogador alemão estendeu o vínculo em mais um ano, até junho de 2024, e vai seguir fazendo dupla com Luka Modric, também com contrato renovado. Em entrevista ao ICON, do El País, da Espanha, o camisa 8 destacou partidas em que o Merengue saiu atrás no placar e conquistou a virada.