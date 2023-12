RAYO EM MADRI

Na goleada por 4 a 1 do Real Madrid sobre o Villarreal, o atacante Rodrygo foi um dos destaques merengues. o "Rayo" fez o segundo gol dos Los Blancos aproveintando bate-rebate na área do Submarino Amarelo. No quarto gol, o brasileiro aproveitou erro na saída de bola do adversário e rolou para Modric fechar a conta.