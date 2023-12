A surpresa do campeonato está no G4. O Bologna venceu a Roma por 2 a 0 e entra na zona de classificação para a Champions League. Os comandados de Thiago Motta abriram o placar com Nikola Moro no primeiro tempo. Na segunda etapa, Kristensen teve azar e fez contra, ampliando a vantagem dos mandantes. O time de Mourinho tentou reagir, mas parou no goleiro Ravaglia.