Nigéria chega em alta nas Eliminatórias após classificação polêmica visando a Copa

A Nigéria chega em alta para os confrontos decisivos nas Eliminatórias da África visando uma vaga na Copa do Mundo. Após as vitórias consecutivas sobre Lesoto e Benim, as Super Águias encaram o Gabão no confronto de semifinal do mata-mata interno com o objetivo de garantir um lugar na repescagem internacional.

Na fase de grupos, a Nigéria teve o 3º pior desempenho dentre as vice-líderes, mas avançou nas Eliminatórias devido aos critérios de classificação adotados pela Confederação Africana de Futebol (CAF) após a desistência da Eritreia. Mas apesar da polêmica, as Super Águias seguem vivas e lutas para não ficarem de fora de uma Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.

Em entrevista ao Lance!, Luis Fernando Filho, comentarista da Cazé TV e Ponta de Lança, citou o fator Victor Osimhen como chave para a Nigéria nos próximos desafios. O centroavante do Galatasaray e artilheiro da Champions League com seis gols marcados é visto como ponto focal para as Super Águias buscar uma vaga na repescagem internacional para a Copa do Mundo.

- Em termos de confiança, a Nigéria chega muito bem. Os últimos jogos das Eliminatórias deram a segurança necessária para um elenco que foi muito instável na fase de grupos. O fator Victor Osimhen, responsável por liderar as Super Águias nos jogos finais, instaurou a esperança nacional de uma remontada até à classificação para a Copa do Mundo.

Liderada por Osimhen, a Nigéria também conta com outros grandes talentos no elenco, como Lookman, Iwobi e Chukwueze no setor ofensivo. No entanto, as mudanças de treinadores em meio a um ciclo turbulento atrapalharam uma das equipes mais tradicionais do continente na busca pela classificação direta ao Mundial.

- A Nigéria sofreu muito com mudanças de treinadores nos últimos anos. De Gernot Rohr até José Peseiro. Finidi George e Eric Chelle. Treinadores com filosofias completamente diferentes. E nesse sentido, a responsabilidade pela instabilidade do projeto é toda da Federação Nigeriana de Futebol. Ao contrário das melhores seleções da África, como Marrocos e Senegal, falta projeto esportivo para a Nigéria. Talento? Tem de sobra no país.

Caso avance de Gabão, que foi a melhor 2ª colocada nas Eliminatórias da África, a Nigéria enfrentaria o vencedor da partida entre Camarões e República Democrática do Congo. Luis Fernando Filho revelou o que é preciso para que as Super Águias tenham sucesso em seu objetivo na Data Fifa de novembro.

- Coesão entre o meio-campo e ataque. A Nigéria é uma seleção repleta de opções no ataque. Não vemos tanto repertório entre meio-campistas. A disciplina defensiva das Super Águias será crucial para frear Aubameyang e Bouanga, estrelas do Gabão.

Nesta quinta-feira (13), a Nigéria encara o Gabão, às 13h (de Brasília), em jogo único. A equipe vencedora enfrentará ou Camarões, ou República Democrática do Congo, que decidem a outra vaga para a decisão do mata-mata das Eliminatórias Africanas.

Como foi a campanha da Nigéria nas Eliminatórias da África?

Dentro de campo, a Nigéria viveu um ciclo conturbado e quase foi eliminada de forma precoce da chance de disputar a Copa do Mundo. Em 10 partidas, as Super Águias venceram apenas quatro partidas, empataram cinco jogos e sofreram uma derrota.

