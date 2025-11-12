O centroavante Erling Haaland luta para conquistar o recorde de maior artilheiro em uma única edição das Eliminatórias da Europa. Atualmente, o jogador da Noruega balançou as redes 12 vezes e pretende superar Lewandowski, que marcou 16 gols na qualificatória para a Copa do Mundo de 2018.

Na Data Fifa de novembro, Haaland tem dois compromissos com o objetivo de classificar a Noruega para o Mundial de 2026: Estônia e Itália. E o centroavante precisa de quatro gols para igualar a marca do polonês e de cinco para superar e entrar para a história das Eliminatórias da Europa.

Na qualificatória, a Noruega vem sendo uma máquina ofensiva contra os rivais, tendo marcado 29 gols em seis jogos. Com 12 gols marcados, Haaland já balançou mais as redes do que 39 seleções que disputam uma vaga na Copa do Mundo.

Como foi Haaland no 1º turno contra Estônia e Itália?

Nos jogos em que a Noruega enfrentou Estônia e Itália no 1º turno, Erling Haaland marcou apenas um gol em cada jogo. Se o centroavante repetir o feito, o jogador do Manchester City não chegará no feito alcançado por Lewandowski.

No entanto, Haaland marcou oito gols nos últimos dois confrontos válidos pelas Eliminatórias da Europa contra Moldávia e Israel e vive uma fase excelente. O desempenho também se reflete na Inglaterra, onde defende as cores do Manchester City.

Em 15 partidas disputadas na temporada sob comando de Pep Guardiola, Haaland marcou 19 gols e é o artilheiro da Premier League. Na Champions League, o norueguês é o vice-artilheiro ao lado de Kylian Mbappé e Harry Kane e com um tento a menos em relação a Victor Osimhen.

