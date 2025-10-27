menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

Horários e critérios para garantir presença na Neo Química Arena

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 27/10/2025
17:28
Neo Química Arena recebe Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil
imagem cameraNeo Química Arena recebe Corinthians x Grêmio (Foto: Ulisses Lopresti / Lance!)
  Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians iniciou nesta segunda-feira (27) a venda de ingressos para o duelo com o Grêmio, na Neo Química Arena, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para 16h (de Brasília) do próximo domingo (02).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os valores das entradas variam entre R$ 75 e R$ 280, com desconto para sócios. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site www.fieltorcedor.com.br, e os torcedores devem cadastrar a biometria facial na plataforma para efetivar a compra.

As entradas mais baratas custam R$ 75. Aos sócios do programa Fiel Torcedor, os ingressos para os setores norte e sul, localizados atrás dos gols, saem por R$ 35 no plano "Minha Vida". O clube também disponibilizou uma tabela de desconto progressivo.

Venda de ingressos – Corinthians x Grêmio

  • Terça-feira, 28 de outubro
    • 11h: Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 80 pontos ou mais e membros do plano Meu Amor. Acesso a todos os setores do plano e compra de estacionamento pelo site Fiel Torcedor (sujeito à disponibilidade).
  • 13h: Membros com 60 pontos ou mais.
  • 15h: Membros com 40 pontos ou mais.
  • 17h: Membros com 20 pontos ou mais.
  • Quarta-feira, 29 de outubro – 11h:
    Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor.
  • Quinta-feira, 30 de outubro – 11h:
    Abertura para torcedores em geral, com ingresso sujeito à disponibilidade.
Neo Química Arena Chargers Chiefs NFL
Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Divulgação / Neo Química Arena)

Valores dos ingressos

  • NORTE – R$ 75,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 35)
  • SUL – R$ 79,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 35)
  • LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 110,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 78)
  • LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 110,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 78)
  • LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 130,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 88)
  • LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 180,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 128)
  • OESTE SUPERIOR – R$ 198,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 138)
  • OESTE INFERIOR CORNER – R$ 260,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 184)
  • OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 280,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 198)

Como chegar na Neo Química Arena?

A Neo Química Arena está localizada na Zona Leste de São Paulo. Chegar ao estádio é mais simples do que parece, especialmente se você se planejar com antecedência. A melhor opção é usar o transporte público, principalmente o metrô. A estação mais próxima é a Corinthians-Itaquera, que fica na linha 3-Vermelha do Metrô, oferecendo fácil acesso ao estádio.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias