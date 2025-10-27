Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra o Grêmio
Horários e critérios para garantir presença na Neo Química Arena
O Corinthians iniciou nesta segunda-feira (27) a venda de ingressos para o duelo com o Grêmio, na Neo Química Arena, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para 16h (de Brasília) do próximo domingo (02).
Os valores das entradas variam entre R$ 75 e R$ 280, com desconto para sócios. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site www.fieltorcedor.com.br, e os torcedores devem cadastrar a biometria facial na plataforma para efetivar a compra.
As entradas mais baratas custam R$ 75. Aos sócios do programa Fiel Torcedor, os ingressos para os setores norte e sul, localizados atrás dos gols, saem por R$ 35 no plano "Minha Vida". O clube também disponibilizou uma tabela de desconto progressivo.
Venda de ingressos – Corinthians x Grêmio
- Terça-feira, 28 de outubro
- 11h: Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 80 pontos ou mais e membros do plano Meu Amor. Acesso a todos os setores do plano e compra de estacionamento pelo site Fiel Torcedor (sujeito à disponibilidade).
- 13h: Membros com 60 pontos ou mais.
- 15h: Membros com 40 pontos ou mais.
- 17h: Membros com 20 pontos ou mais.
- Quarta-feira, 29 de outubro – 11h:
Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor.
- Quinta-feira, 30 de outubro – 11h:
Abertura para torcedores em geral, com ingresso sujeito à disponibilidade.
Valores dos ingressos
- NORTE – R$ 75,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 35)
- SUL – R$ 79,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 35)
- LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 110,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 78)
- LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 110,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 78)
- LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 130,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 88)
- LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 180,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 128)
- OESTE SUPERIOR – R$ 198,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 138)
- OESTE INFERIOR CORNER – R$ 260,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 184)
- OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 280,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 198)
Como chegar na Neo Química Arena?
A Neo Química Arena está localizada na Zona Leste de São Paulo. Chegar ao estádio é mais simples do que parece, especialmente se você se planejar com antecedência. A melhor opção é usar o transporte público, principalmente o metrô. A estação mais próxima é a Corinthians-Itaquera, que fica na linha 3-Vermelha do Metrô, oferecendo fácil acesso ao estádio.
