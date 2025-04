Barcelona vence Atlético de Madrid e encara o Real Madrid na final da Copa do Rei

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. O centroavante Ferran Torres foi o autor do único gol da partida marcado aos 26 minutos do primeiro tempo com assistência de Lamine Yamal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, a equipe de Hansi-Flick conquista vaga na final da Copa do Rei com uma vitória por 5 a 4 no agregado sobre o rival. No dia 26 de abril, o clube catalão encara o Real Madrid na decisão.

continua após a publicidade

Como foi a partida entre Atlético de Madrid e Barcelona?

Em um primeiro tempo muito quente, o Atlético de Madrid iniciou a partida com muitas faltas pesadas. Por outro lado, o Barcelona foi superior no campo e assustou pela primeira vez com Yamal recebendo uma bola de Pedri, cortando a marcação e batendo com muito perigo pela linha de fundo. Aos 26 minutos, o espanhol deu um lindo passe para achar Ferran Torres na área, que bateu na saída de Musso e abriu o placar. Raphinha também teve uma boa oportunidade sendo acionado pela esquerda e batendo para defesa do argentino. Em uma etapa de um time só, a equipe de Diego Simeone ficou com quatro jogadores pendurados, enquanto os blaugranas foram para o intervalo com um gosto amargo por conta da vitória parcial por apenas um gol.

Na segunda etapa, o Atlético de Madrid voltou com outra postura e quase empatou a partida com Sorloth sendo lançado na área e perdendo uma grande chance ao bater na rede, mas pelo lado de fora. O Barcelona respondeu de forma imediata com Raphinha sendo acionado na área rival, cortando o defensor e finalizando de perna direita para boa defesa de Musso. Aos 23 minutos, os colchoneros chegaram ao empate com Sorloth sendo lançado na área e batendo rasteiro para estufar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Na reta final, os culés controlaram o jogo com a posse bola, enquanto os mandantes tentaram pressionar, mas sem muito sucesso.

continua após a publicidade

O que vem por aí para Atlético de Madrid e Barcelona?

Com a classificação assegurada, o Barcelona vira a chave para encarar o Betis, no sábado (5), às 16h (de Brasília), pela La Liga. Já o Atlético de Madrid visita o Sevilla, no domingo (às 11h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Na Copa do Rei, o clube catalão volta a campo no dia 26 de abril, onde decide o título contra o Real Madrid.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid 0 x 1 Barcelona - Copa do Rei

Semifinal (Volta)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 16h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP).

🥅 Gols: Ferran Torres, 26'/1ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Azpilicueta, De Paul, Reinildo, Álvarez e Molina (ATM); De Jong, Balde e Gerard (BAR)

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Musso; Azpilicueta (Galán), Giménez, Le Normand (Molina) e Reinildo (Lenglet); De Paul, Barrios e Llorente; Simeone (Sorloth), Álvarez e Griezmann (Riquelme).

BARCELONA (Técnico: Hansi-Flick)

Szczęsny; Koundé, Cubarsi (Ronaldo Araújo), Iñigo Martínez e Balde; Fermín López (Eric García), De Jong e Pedri; Yamal (Gerard), Ferran Torres (Lewandowski) e Raphinha.