NOVAS PEÇAS

O Liverpool não teve facilidade em seus movimentos no mercado e perdeu algumas corridas, mas as chegadas de Mac Allister, Szoboszlai e Indo elevaram o nível do setor central de Jürgen Klopp, além da aquisição de Gravenberch no Deadline Day. Os resultados iniciais foram positivos: empate na estreia contra o Chelsea por 1 a 1, e duas vitórias nos jogos seguintes, superando o Bournemouth e conseguindo virada heróica no St. James' Park sobre o Newcastle, com um a menos e dois gols de Darwin Núñez.