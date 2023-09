VOLTAR AOS CAMINHOS

O Arsenal vinha construindo uma boa campanha nas duas primeiras rodadas. Na estreia, vitória tranquila contra o Nottingham Forest em casa; logo depois, apesar de suar, bateu o Crystal Palace de Roy Hodgson fora de casa pelo placar mínimo. Na terceira rodada, porém, a situação não foi fácil. Contra o Fulham, mesmo em casa, o time saiu atrás com gol do brasileiro Andreas Pereira no primeiro minuto, virou com o brilho de Nketiah e ficou com um a mais, mas João Palhinha buscou o empate para os Cottagers no fim do jogo. Ainda assim, o time de Mikel Arteta ocupa a quinta colocação, com sete pontos, e quer voltar a vencer na Premier League.