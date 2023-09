Em momentos opostos no campeonato, Guarani e Ponte Preta se enfrentam no clássico de Campinas pela 26ª rodada da Série B. O jogo será realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no sábado (02), às 18h. Enquanto o Bugre briga para entrar no G4, a apenas três pontos do Criciúma (4°), a Ponte Preta luta para se afastar da zona de rebaixamento, a Macaca está cinco pontos na frente do Sampaio Corrêa, o primeiro time do Z4.