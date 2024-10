Liverpool vence Chelsea em grande atuação pela Premier League

Salah cobra pênalti para colocar o Liverpool em vantagem diante do Chelsea (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 14:44 • Merseyside (ING)

Em uma atuação dominante, o Liverpool bateu o Chelsea por 2 a 1 em Anfield, pela oitava rodada da Premier League. Salah abriu o placar para os Reds na primeira etapa; no segundo tempo, Nicolas Jackson deixou tudo igual, mas Curtis Jones, que fez grande partida, garantiu a vitória para os donos da casa.

➡️ Internautas acusam Manchester City de 'pacto' após vitória

Com a vitória, o time de Arne Slot voltou à ponta, saltando para 21 pontos e ultrapassando o Manchester City, que havia triunfado diante do Wolverhampton em virada eletrizante. Por outro lado, os comandados de Enzo Maresca perderam a chance de entrar no G-4 e estacionaram em sexto.

👀 OS GOLS DO JOGO

Os primeiros 45 minutos de jogo foram de um absoluto show do Liverpool. Curtis Jones sofreu pênalti cometido por Levi Colwill aos 26' da primeira etapa, e Salah, na cobrança, deslocou Robert Sánchez para inaugurar o marcador. Logo depois, o egípcio entrou na função de garçom e cruzou para Gakpo ampliar, mas o gol foi anulado por impedimento. Outro pênalti, também sobre Jones, foi assinalado, mas John Brooks, árbitro do confronto, foi ao VAR e anulou a marcação.

Logo no começo da segunda etapa, porém, o Chelsea derreteu a vantagem. Aos 3', Nicolas Jackson recebeu grande passe de Caicedo, conduziu e, de cara para Kelleher, acertou o canto direito e deixou tudo igual. O lance, em princípio, foi anulado por impedimento do centroavante, mas a tecnologia do impedimento semiautomático flagrou o pé de Konaté dando condições, e o gol foi validado.

Mas o gol sofrido não abalou a equipe de Arne Slot, que em três minutos, se recolocou em vantagem. Salah e Jones novamente apareceram: o atacante, pelo lado direito, alçou bola na área para o central, que se esticou para dominar, e depois para finalizar, tirando de Sánchez e colocando o Liverpool novamente na liderança do Campeonato Inglês.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 2x1 Chelsea

8ª rodada - Premier League



📆 Data e horário: domingo, 20 de outubro de 2024, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Anfield Road, em Merseyside (ING)

🕴️ Arbitragem: John Brooks (árbitro); Simon Bennett e Darren Cann (auxiliares); Craig Pawson (quarto árbitro); Michael Oliver e Stuart Burt (VAR)



🥅 Gols: Mohamed Salah (LIV - 29' 1T); Nicolas Jackson (CHE - 3' 2T); Curtis Jones (LIV - 6' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Dominik Szoboszlai, Darwin Núñez e Ibrahima Konaté (LIV); Tosin Adarabioyo, Nicolas Jackson e Renato Veiga (CHE)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Caoimhín Kelleher; Trent Alexander-Arnold (Joe Gomez), Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Curtis Jones (Alexis Mac Allister) e Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Diogo Jota (Darwin Núñez) e Cody Gakpo (Luis Díaz)



CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Reece James (Renato Veiga), Tosin Adarabioyo (Benoît Badiashile), Levi Colwill e Malo Gusto; Moisés Caicedo e Roméo Lavia (Enzo Fernández); Noni Madueke (Christopher Nkunku), Cole Palmer e Jadon Sancho (Pedro Neto); Nicolas Jackson