O Barcelona anunciou, na terça-feira (26), a renovação do contrato do goleiro Iñaki Peña até 30 de junho de 2029. Na sequência, oficializou o empréstimo do atleta ao Elche, recém-promovido à primeira divisão espanhola. O vínculo com o novo clube se estenderá até o fim de junho de 2026.

A saída do jovem abre espaço para a inscrição do polonês Wojciech Szczęsny, contratado após a lesão do ídolo Marc-André ter Stegen. A liberação de um goleiro no elenco era necessária para o Barcelona atender às exigências do Fair Play Financeiro e regularizasse a situação do polonês junto à La Liga.

Szczęsny chegou ao Barcelona no segundo semestre de 2024, pouco após anunciar sua aposentadoria, com a intenção inicial de atuar como reserva. No entanto, assumiu a titularidade e consolidou-se como a principal opção para o gol, desbancando definitivamente Ter Stegen. Para a temporada 2025/26, o clube catalão aproveitou uma oportunidade de mercado e contratou Joan García, de 24 anos, destaque do rival local Espanyol e considerado uma das maiores promessas da posição na Espanha.

Quem é Iñaki Peña? 🧤

Peña, por sua vez, foi reserva nas duas primeiras partidas do Barcelona nesta edição da La Liga. Formado nas categorias de base da tradicional La Masia, o goleiro soma 45 jogos como profissional e seis títulos pelo clube, além de 63 partidas pelo time B. Esta será sua segunda experiência por empréstimo — a primeira ocorreu em 2022, no Galatasaray, da Turquia, onde disputou oito jogos. Aos 26 anos, Iñaki também acumula convocações por todas as categorias de base da seleção espanhola.

