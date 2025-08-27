menu hamburguer
Barcelona renova contrato de jogador e o empresta em seguida para rival; entenda

Movimentação faz parte de estratégia de gestão do elenco

Hansi Flick, treinador do Barcelona (Foto: Manaure Quintero/AFP)
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
16:21
O Barcelona anunciou, na terça-feira (26), a renovação do contrato do goleiro Iñaki Peña até 30 de junho de 2029. Na sequência, oficializou o empréstimo do atleta ao Elche, recém-promovido à primeira divisão espanhola. O vínculo com o novo clube se estenderá até o fim de junho de 2026.

A saída do jovem abre espaço para a inscrição do polonês Wojciech Szczęsny, contratado após a lesão do ídolo Marc-André ter Stegen. A liberação de um goleiro no elenco era necessária para o Barcelona atender às exigências do Fair Play Financeiro e regularizasse a situação do polonês junto à La Liga.

Szczęsny chegou ao Barcelona no segundo semestre de 2024, pouco após anunciar sua aposentadoria, com a intenção inicial de atuar como reserva. No entanto, assumiu a titularidade e consolidou-se como a principal opção para o gol, desbancando definitivamente Ter Stegen. Para a temporada 2025/26, o clube catalão aproveitou uma oportunidade de mercado e contratou Joan García, de 24 anos, destaque do rival local Espanyol e considerado uma das maiores promessas da posição na Espanha.

Quem é Iñaki Peña? 🧤

Peña, por sua vez, foi reserva nas duas primeiras partidas do Barcelona nesta edição da La Liga. Formado nas categorias de base da tradicional La Masia, o goleiro soma 45 jogos como profissional e seis títulos pelo clube, além de 63 partidas pelo time B. Esta será sua segunda experiência por empréstimo — a primeira ocorreu em 2022, no Galatasaray, da Turquia, onde disputou oito jogos. Aos 26 anos, Iñaki também acumula convocações por todas as categorias de base da seleção espanhola.

Iñaki Peña, goleiro do Barcelona
Iñaki Peña em ação pelo Bacrelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

