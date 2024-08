Liverpool se aproxima de contratação de craque da Juventus

Jogadores da Juventus celebram gol na Itália (Foto: Divulgação/Juventus)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 09:43 • Merseyside (ING)

O Liverpool está perto de acertar a contratação do meia-atacante Federico Chiesa, da Juventus. O italiano estava na mira do Barcelona e tinha conversas com a diretoria blaugrana, mas os ingleses tomaram a frente da corrida e devem anunciar o atleta nas próximas horas.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a negociação deve custar aos cofres dos Reds cerca de 13 milhões de euros (R$ 79,7 milhões na cotação atual). O vínculo entre as partes terá duração de quatro anos, e o jogador já está em Merseyside para fazer os exames iniciais.

Revelado pela Fiorentina, Chiesa chegou à Juventus antes do início da temporada 2020-21. Após um empréstimo de dois anos, a Velha Senhora desembolsou um valor total de quase 60 milhões de euros para ter o camisa 7 juventino. Ao todo, foram 131 jogos em Turim, com 32 gols e 23 assistências.

O bom desempenho com a equipe lhe rendeu convocações para a seleção da Itália, inclusive para a Eurocopa de 2021, quando foi um dos destaques da campanha de título. Na edição de 2024, a sorte não foi a mesma, caindo para a Suíça nas oitavas de final.

Chiesa deixa a Juventus rumo ao Liverpool (Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP)

Federico é a terceira contratação do Liverpool na janela de transferências. Antes, a diretoria já havia acertado a chegada do técnico Arne Slot, que assume o time após a saída de Jürgen Klopp; e do goleiro Mamardashvili, que chegará a Anfield apenas em 2025, se mantendo emprestado ao Valencia por mais uma temporada.