Liverpool é dominante e vence Brentford pela Premier League

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 15:19 • Liverpool (ING)

O Liverpool venceu o Brentford por 2 a 0 neste domingo (25), no estádio de Anfield, em jogo válido pela segunda rodada da Premier League. Os gols dos Reds foram marcados por Luis Díaz, no primeiro tempo, e Mohamed Salah, no segundo.

Como foi a partida entre Livepool e Brentford?

O primeiro tempo foi de muita intensidade e chances para os dois lados, apesar de controle dos donos da casa. Logo aos 13 minutos, Luis Díaz recebeu de Diogo Jota em contra-ataque muito eficiente, invadiu a área e bateu firme para abrir o placar em Anfield, dando a vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, os Reds foram ainda mais dominantes e colocaram o Brentford contra a parede. Com grande controle da posse de bola e muitas oportunidades de gol, a equipe de Arne Slot demonstrou muita intensidade. Contudo, apenas uma das 14 finalizações após o intervalo balançou as redes, com Mohamed Salah aos 25 minutos.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool x Brentford

Premier League - 2ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto, às 12h330

📍 Local: Anfield, em Liverpool

🟨 Árbitro: Stuart Attwell

⚽ Gols: Luis Días e Salah

⚽ ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Diego Jota.

BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)

Flekken; Roerslev, Collins, Pinnock, Ajer; Norgaard, Janelt, Jensen, Lewis-Potter; Mbeumo, Wissa.