Liverpool prepara ‘chapéu’ no Barcelona por astro da Juventus

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 15:35 • Redação do Lance!

O Liverpool trabalha para anunciar o primeiro nome de peso desta janela de transferências. Fora dos planos do novo treinador Thiago Motta, o atacante Federico Chiesa, da Juventus e da seleção italiana, é um dos principais alvos do time inglês na reta final da janela. Parte da imprensa italiana noticiou nos últimos dias que o jogador de 26 anos negociava com o Barcelona.

A informação do interesse inglês é de Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências internacionais. De acordo com a notícia, os Reds fizeram uma abordagem inicial pelo atleta. Dona dos direitos do jogador até junho de 2025, a Juve planeja negociá-lo na semana final desta janela de transferências.

Campeão da Eurocopa com a Azzurra, Chiesa vive o final de um ciclo na Juventus. Sem espaço com Thiago Motta, ele não entrou em campo pela equipe nos primeiros compromissos da temporada, inclusive, sequer foi relacionado para a partida contra o Hellas Verona, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O Barcelona foi apontado como o principal destino para o jogador nas últimas semanas.

Alvo de disputa entre Barcelona e Liverpool, Chiesa em ação com a camisa da Juventus. (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

O Liverpool, que pode atrapalhar os planos do time catalão, ainda não formalizou uma proposta oficial. De acordo com a apuração do jornalista italiano, Chiesa está aberto a atuar pela Premier League e enxerga os Reds como um bom destino. O preço do jogador estaria entre 11 e 12 milhões de euros.

Na última temporada, o atacante registrou dez gols e duas assistências em 37 partidas. Com a camisa da Vecchia Signora, são 32 gols e 20 assistências em 131 partidas.

