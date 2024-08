Em ótima fase, Bremer protagoniza início sólido da Juventus na Série A

Bremer, em ação pela Juventus (Foto: Divulgação / Juventus)







Publicada em 27/08/2024 - 14:19

A Juventus iniciou a temporada 2024/25 da melhor maneira possível, e o zagueiro Bremer é um dos principais responsáveis pelo atual momento da equipe. Com a melhor defesa e nenhum gol sofrido nas duas vitórias pela Série A, sobre o Como e Verona, a Velha Senhora é a única com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano.

Em seu terceiro ano pela equipe de Turim, o brasileiro é um dos líderes do elenco, tanto dentro como fora de campo, e nas duas últimas temporadas foi o jogador que mais vezes atuou como titular: ao todo, iniciou 85 vezes na escalação da Juve, marcou oito gols, deu uma assistência e saiu de campo 40 vezes sem ser vazado.

Um dos grandes destaques da posição no país, Bremer esteve na seleção da temporada do Calcio nas últimas três edições, na primeira vez, ele ainda atuava no Torino. Em 2023/24, o defensor lidera a Juventus em cortes por jogo (4.1) na Serie A, além de estar presente no topo das estatísticas defensivas do time na temporada.

Bremer foi convocado sete vezes para a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- É muito gratificante tudo o que vem acontecendo na minha vida pessoal e profissional. Estou muito feliz aqui e um dos meus principais objetivos é fazer com que a Juventus volte a ser campeã do Calcio. Ano passado, a gente conquistou a Copa da Itália e foi maravilhoso. Agora, estamos começando um novo ciclo, com uma nova comissão técnica e as coisas têm fluído muito bem. Iniciamos a temporada da melhor maneira possível, com duas vitórias e sem sofrer gol. Isso demonstra que o nosso trabalho está sendo muito bem feito e espero que a gente continue com essa regularidade até o fim da temporada. - destacou Bremer.

Nome recorrente nas listas da Seleção Brasileira, Bremer foi convocado sete vezes, por quatro treinadores diferentes: Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Em março deste ano, no primeiro compromisso sob o comando de Dorival Júnior, ajudou a equipe a derrotar a Inglaterra, por 1 a 0, em Wembley.

O próximo compromisso da Juventus será neste domingo (1), em casa, diante da Roma, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.