Liverpool lança nova camisa em homenagem a feito histórico

(Foto: Divulgação / Liverpool)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 12:07 • Liverpool (ING)

O Liverpool e a Nike divulgaram, nesta quinta (2), o lançamento oficial da nova camisa titular para a temporada 2024-2025, em que a equipe disputa novamente a Premier League, as Copas Inglesas e a Champions League.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O novo uniforme “home” traz inspiração no kit usado em 1984, que liderado por Joe Fagan, conquistou o triplete, erguendo o troféu da Champions League, em Roma, além do Campeonato Inglês e Copa da Liga Inglesa. Além da homenagem ao ano mágico, o design retrô apresenta um padrão amarelo cromado do lema "You Never Walk Alone" do clube gravado no tecido da camisa.

O zagueiro dos Reds, Virgil Van Dijk, que posou com o novo uniforme nas redes sociais do clube, falou sobre o lançamento para o site oficial do clube.

(Foto: Divulgação / Liverpool)

➡️ Borussia Dortmund quer Klopp de volta, diz jornal

- Sou um grande fã do nosso novo uniforme para a próxima temporada e adoro o fato de trazermos de volta o design retrô. Somos um clube construído com base na história e a equipe de 1984 foi uma das mais bem-sucedidas da história. Tenho certeza de que nossos torcedores apreciarão a homenagem a essas lendas do clube - disse Van Dijk.