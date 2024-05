Borussia Dortmund quer Klopp de volta, diz jornal

(Foto: BEN STANSALL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 09:46 • Dortmund (ALE)

Após o anúncio da saída de Jurgen Klopp no comando do Liverpool, o Borussia Dortmund demonstrou interesse na volta do treinador que trabalhou no clube entre 2008 e 2015. De acordo com o jornal britânico 'The Independent', ele não voltaria para o comando do cargo técnico, mas sim como dirigente.

A publicação do jornal diz que os rumores do desejo do Borussia é trazer Klopp em 2025, como diretor de futebol, após o ano sabático que o comandante do Liverpool quer tirar, depois de 9 anos à frente dos Reds.

(Foto: INA FASSBENDER / AFP)

O Dortmund vai se preparar pro jogo mais importante da temporada após vencer o jogo de ida da semifinal da Champions League, com ajuda da torcida na Muralha Amarela. O clube alemão tem apenas um gol de vantagem sobre o PSG e viajará até a França precisando manter o resultado para chegar às finais.