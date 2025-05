Jan Oblak, do Atlético de Madrid, bate recorde em La Liga

Jan Oblak, ídolo do Atlético de Madrid, alcançou um recorde significativo em La Liga. O goleiro conquistou o Prêmio Zamora, dado ao goleiro proporcionalmente menos vazado da competição, pela sexta vez na carreira.

Com o troféu de número seis, o arqueiro deixou para trás duas lendas do rival Barcelona: Victor Valdés e Antoni Ramallets, com cinco cada. Na temporada, Oblak sofreu apenas 30 gols, e não foi vazado em 15 das 36 partidas em que atuou.

O Zamora, organizado pelo "Marca", regulamenta que os goleiros, para concorrerem à condecoração, precisam ter atuado em pelo menos 28 dos compromissos de sua equipe. O prêmio leva o nome de Ricardo Zamora, lenda do Real Madrid que foi o primeiro a vencê-lo, em 1929, e também liderou a estatística em 1931/32 e 1932/33.

Oblak, para garantir a vitória, ficou fora do último compromisso do Atlético em La Liga. Os Colchoneros, sob o comando de Diego Simeone, visitaram o Girona e venceram por 4 a 0 na Catalunha, com direito a hat-trick de Alexander Sorloth; Clement Lenglet completou o passeio.

No gol, o esloveno foi substituído por Juan Musso. A alteração promovida por "El Cholo", além de eliminar as chances de derrota do goleiro titular, foi uma forma de premiar o compatriota pelo desempenho em 2024/25. Musso foi o goleiro do Atleti na Copa do Rei, em campanha que terminou na semifinal, diante do rival Barcelona, após empate por 4 a 4 na ida e derrota por 1 a 0 na volta.

🧤 Oblak chega ao sexto: os goleiros do Atlético que venceram o Zamora

🏆 6 troféus: Jan Oblak (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2024/25)

🏆 2 troféus: Thibaut Courtois (2012/13 e 2013/14)

🏆 1 troféu: Fernando Tabales (1939/40), Marcel Domingo (1948/49), Luis Menéndez (1953/54), Rodri (1970/71), Miguel Reina (1976/77), Abel Resino (1990/91) e José Francisco Molina (1995/96)

