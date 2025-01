Savinho e Haaland brilham, e City espanta crise na Premier League

O Manchester City deu mais um passo a caminho da estabilidade na Premier League 2024-25. Com ótima atuação de Savinho, autor de duas assistências, o time de Pep Guardiola venceu o West Ham por 4 a 1 no Etihad Stadium e emplacou o segundo triunfo consecutivo na competição. Coufal, contra, Haaland, duas vezes, e Foden marcaram os gols no resultado.

Manchester City 4x1 West Ham: como foi o jogo?

O Manchester City se aproveitou da fragilidade defensiva do West Ham e construiu a vantagem de forma natural ao longo do jogo. O brasileiro Savinho, que desencantou na temporada no último domingo (29), durante a vitória contra o Leicester, deu sequência ao bom momento e assumiu o protagonismo das ações ofensivas da equipe de Pep Guardiola. Após boa jogada individual pela ponta, ex-Atlético-MG bateu para o gol; a bola desviou em Coufal e não deu chances para Aréola. A arbitragem da partida optou por assinalar gol contra do defensor tcheco.

Na reta final do primeiro tempo, Savinho voltou a ser efetivo. Quase imparável pelo lado esquerdo do campo, o atacante driblou Coufal e cruzou para Haaland completar de cabeça. Na segunda etapa, a dupla voltou a ser destaque: flutuando pelo meio de campo, o brasileiro achou um ótimo lançamento para o norueguês encobrir o arqueiro adversário. E três minutos bastaram para que o City ampliasse. Depois de uma falha na defesa dos Hammers, De Bruyne assistiu Foden, que marcou o quinto gol na temporada 2024-25.

O West Ham ainda deu números finais ao jogo: aos 25 minutos do segundo tempo, Fullkrug recebeu de Soucek, e com oportunismo, conferiu para o gol defendido por Ortega. Entretanto, o time de Julen Lopetegui dá sequência à campanha irregular na temporada e soma nove gols sofridos nos últimos dois jogos.

Com o triunfo, o Manchester City soma 34 pontos na tabela, na sexta posição. A depender de resultados, a equipe de Savinho, Haaland e companhia pode alcançar as quatro primeiras colocações na tabela já na próxima rodada.

Time do Manchester City comemora vitória contra o West Ham (Foto: Oli Scarff/AFP)

O que vem pela frente?

Embalado com a construção da sequência positiva, o Manchester City se prepara para enfrentar o Salford City, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, no próximo sábado (11). Do outro lado, o West Ham recolhe os cacos da goleada sofrida e encara o Aston Villa, também pela copa, na sexta-feira (10).

