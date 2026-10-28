Liverpool elimina o Chelsea nos pênaltis e avança na Copa da Liga Inglesa
Fofana desperdiça cobrança decisiva, e Reds garantem vaga nas quartas de final
O Liverpool eliminou o Chelsea nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta quarta-feira (28), em Anfield, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Na disputa, Wesley Fofana desperdiçou a cobrança decisiva dos Blues e terminou como vilão do confronto, marcado por uma longa sequência de penalidades.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Como foi o jogo?
O Chelsea abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Após Caicedo ser derrubado por Gravenberch dentro da área, a arbitragem assinalou pênalti. Morgan Rogers assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança, colocando os visitantes em vantagem.
A resposta do Liverpool veio apenas dois minutos depois. Após uma cobrança de escanteio, o árbitro marcou toque de mão de Wesley Fofana dentro da área. Gakpo foi para a bola e deixou tudo igual, levando o empate para o intervalo.
Na disputa por pênaltis, Mac Allister, Isak, Gakpo e Wirtz converteram para os Reds. Pelo Chelsea, Pedro Neto, Morgan Rogers, Lavia e Henderson também marcaram. Barco acertou a trave, enquanto Tsimikas desperdiçou a oportunidade de garantir a classificação antecipadamente para os donos da casa.
Nas cobranças alternadas, Barcola e Colwill converteram suas penalidades. Na sequência, Gravenberch parou no goleiro Penders, mas Emegha também não conseguiu marcar para o Chelsea, defendido pelo goleiro adversário.
Joe Gomez balançou as redes na oitava cobrança do Liverpool. Na sequência, Wesley Fofana foi para a bola e isolou, confirmando a classificação dos Reds para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Ex-Palmeiras vira assunto após fazer gol pelo Manchester City: 'Brilhante'Há 56 minutos
Futebol Internacional
Barcelona domina Troféu Kopa com sete conquistas em cinco anosHá 1 hora
Futebol Internacional
Pelé Academia ganha campo de R$ 2,5 mi bancado por gigante espanholHá 1 hora
Futebol Internacional
Ex-Palmeiras, Pedro Lima marca e Sporting avança à semifinal da Taça da LigaHá 1 hora
Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo supera Messi e é eleito o melhor Bola de Ouro da históriaHá 2 horas
Futebol Internacional
Ancelotti perde atacante antes de convocação; saiba quem éHá 3 horas
Mais LANCE!