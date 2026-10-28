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Liverpool elimina o Chelsea nos pênaltis e avança na Copa da Liga Inglesa

Fofana desperdiça cobrança decisiva, e Reds garantem vaga nas quartas de final

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 19:42
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Liverpool bateu o Chelsea nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa
Liverpool bateu o Chelsea nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa (Foto: AFP)

O Liverpool eliminou o Chelsea nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta quarta-feira (28), em Anfield, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Na disputa, Wesley Fofana desperdiçou a cobrança decisiva dos Blues e terminou como vilão do confronto, marcado por uma longa sequência de penalidades.

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Como foi o jogo?

O Chelsea abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Após Caicedo ser derrubado por Gravenberch dentro da área, a arbitragem assinalou pênalti. Morgan Rogers assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança, colocando os visitantes em vantagem.

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A resposta do Liverpool veio apenas dois minutos depois. Após uma cobrança de escanteio, o árbitro marcou toque de mão de Wesley Fofana dentro da área. Gakpo foi para a bola e deixou tudo igual, levando o empate para o intervalo.

Na disputa por pênaltis, Mac Allister, Isak, Gakpo e Wirtz converteram para os Reds. Pelo Chelsea, Pedro Neto, Morgan Rogers, Lavia e Henderson também marcaram. Barco acertou a trave, enquanto Tsimikas desperdiçou a oportunidade de garantir a classificação antecipadamente para os donos da casa.

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Ronald Araujo (#33) do Liverpool comemora a vitória sobre o Chelsea na Copa da Liga Inglesa, em Anfield, 28/10/2026.
Ronald Araújo comemorando classificação em cima do Chelsea (Foto: AFP)

Nas cobranças alternadas, Barcola e Colwill converteram suas penalidades. Na sequência, Gravenberch parou no goleiro Penders, mas Emegha também não conseguiu marcar para o Chelsea, defendido pelo goleiro adversário.

Joe Gomez balançou as redes na oitava cobrança do Liverpool. Na sequência, Wesley Fofana foi para a bola e isolou, confirmando a classificação dos Reds para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

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