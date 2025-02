A Confederação Asiática de Futebol (AFC) divulgou neste domingo a seleção da rodada da Champions da Ásia com dupla de brasileiros entre os melhores da semana: o goleiro Bento, do Al-Nassr, e o ponta Malcom, do Al-Hilal.

Os dois times golearam na rodada 7 do Grupo A da Champions. Enquanto o Al-Nassr venceu por 4 a 0 Al Wasl e se firmou na 3ª colocação do grupo com 16 pontos, Al-Hilal bateu o Persepolis por 4 a 1 e assumiu a ponta com 19 pontos. As equipes já estão classificadas as oitavas de final.

Além de Bento e Malcom, Cristiano Ronaldo também aparece na seleção da rodada. O português marcou dois gols, sendo um de pênalti, e foram os últimos antes de completar 40 anos, comemorados na última semana.

Veja a seleção da rodada da Champions da Ásia

Al-Hilal e Al-Nassr foram os times que mais tiveram representantes na seleção da rodada da Champions da Ásia. Pelo time de Jorge Jesus, outros representantes foram: Al Dawsari, Al Harbi e João Cancelo. Já pela equipe de Stefano Pioli foram Brozovic e Simakan.

Entenda o formato e a disputa da Champions da Ásia

O torneio conta com 24 equipes divididas em duas ligas com 12 participantes (Grupo A e Grupo B), separados em Leste e Oeste do continente. Para garantir vaga nas oitavas da competição, os times disputaram dentro e fora de casa (ida e volta) contra os adversários de suas chaves.

Os quatro primeiros de cada grupo se classificam para a fase final, na qual os times disputam as quartas, as semifinais e a final em jogos únicos, todos na Arábia Saudita. A decisão está prevista para acontecer entre 25 de abril e 4 de maio. A premiação para o vencedor será de US$ 12 milhões (em torno de R$ 59 milhões).