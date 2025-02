Raphinha, do Barcelona, é um dos principais jogadores do futebol mundial na temporada 2024/25. Com o destaque em campo, o brasileiro foi capa da revista France Football na edição desta semana. Na publicação, ele fala da sua trajetória até chegar ao futebol espanhol e da disputa pela Bola de Ouro ao final do ano.

➡️ Piqué aponta se Raphinha teria espaço no Barcelona de 2008-09: ‘Nosso Barça era muito Barça’

Na entrevista para a revista responsável pela Bola de Ouro, Raphinha relembrou a infância e o início de carreira. O craque cresceu em Restinga, na região periférica de Porto Alegre (RS).

— Crescer em uma favela é sempre complicado. As pessoas têm dificuldades econômicas e poucas oportunidades de sair da situação. Ao mesmo tempo, é muito gratificante quando você consegue, como aconteceu comigo. Tornei-me quem sou hoje graças a tudo que vivi dentro da minha comunidade. Isso me fez crescer pessoal e profissionalmente — disse Raphinha.

Após sucesso na carreira, ele revela que a pressão de jogar em um dos maiores clubes do mundo não se compara com a situação que ele já viveu.

— Para mim, a verdadeira pressão é sair de casa às seis da manhã, voltar às oito da noite e não saber se vai ter comida na mesa para os filhos — relata o jogador.

Sobre o momento atual da carreira, Raphinha diz que está preparado para seguir lutando por títulos pelo Barcelona, além de disputar individualmente o prêmio de melhor jogador do mundo. Na temporada 2024/25, o brasileiro tem 23 gols e 15 assistências em 34 partidas.

— Continuarei lutando para estar entre os melhores jogadores do mundo. Sabendo de onde venho e tudo o que passei na minha carreira, só estar na disputa pela Bola de Ouro já seria uma grande vitória — relata o camisa 11.

Raphinha, capa da revista France Football (Foto: Reprodução/France Football)

Por fim, Raphinha sonha alto na temporada e já planeja qual será a sua próxima "marca" no corpo:

— Vou tatuar a taça da Champions League — disse o astro do Barça.

Na primeira fase da competição continental, o Barcelona terminou na vice-liderança, com 19 pontos em oito jogos, atrás apenas do Liverpool, que somou 21. Os catalães já estão classificados para as oitavas de final, que acontecerão entre os dias 4 e 12 de março.

Próximo jogo de Raphinha pelo Barcelona

Neste domingo (08), Sevilla e Barcelona se enfrentam em jogo válido pela 23ª rodada de La Liga. O jogo acontecerá no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha. A bola rolará às 17h30 (de Brasília) e o confronto terá transmissão ao vivo exclusiva do Disney+ (streaming).