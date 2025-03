Liverpool define futuros de Salah, van Dijk e Alexander-Arnold

O futuro de Salah e Trent Alexander-Arnold parecem estar definidos no Liverpool. Enquanto o egípcio está perto de uma renovação, após fazer grande temporada e ser um dos candidatos à Bola de Ouro, o lateral inglês pode estar de saída dos Reds e com destino já encaminhado, o jogador se juntaria ao Real Madrid.

Segundo o jornal britânico "The Mirror", tanto o Liverpool, quanto Trent Alexander-Arnold já estão de acordo com uma separação. O clube vê a saída do jogador como algo muito viável e o lateral aparentemente estaria pronto para arrumar suas malas rumo a capital da Espanha.

Trent Alexander-Arnold no Real Madrid

O jornalista Fabrizio Romano confirmou que existe um acordo entre o clube merengue e o jogador inglês. Segundo o italiano, os moldes da negociação seriam os mesmos que a direção do Real Madrid vem seguindo nos últimos anos, ou seja, o valor do contrato oferecido estaria dentro da tabela salarial que o clube vem mantendo, assim, evitando gastos exorbitantes em seu elenco.

Salah e Virgil van Dijk ficam nos Reds

Diferente de Alexander-Arnold, as outras estrelas com contrato expirando podem continuar no clube. Salah e Virgil van Dijk podem estar perto de uma renovação de contrato no Liverpool. O egípcio faz uma de suas melhores temporadas em sua carreira, sendo um dos grandes candidatos ao prêmio de Bola de Ouro de 2025.

Já Virgil van Dijk, foi é o preferido de Arne Slot entre os três astros. O técnico afirmou que a permanência do holandês é uma das coisas que mais deseja para a próxima temporada, ignorando até mesmo o futuro de Salah.

De acordo com dados do "Spotrac", Salah é o que mais recebe dos Reds, com vencimento anual de 18,2 milhões de libras por ano (R$ 135 milhões). Van Dijk vem logo atrás, com 11,4 milhões de libras anuais, cerca de R$ 84 milhões. Arnold conclui o pódio com 9,3 milhões de libras (R$ 68 milhões).