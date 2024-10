Ligado a Flamengo e Corinthians, Balotelli define futuro na Europa

Balotelli em ação no futebol francês (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 15:09 • Gênova (ITA)

Nome ligado ao Flamengo após a lesão de Pedro e ao Corinthians, o atacante Mario Balotelli está próximo de um novo destino. Livre no mercado após deixar o Adana Demirspor, da Turquia, o italiano está em conversas avançadas para reforçar o Genoa.

Por não ter vínculo com nenhum clube, o caminho está livre para Balotelli assinar um contrato com efeito imediato. Segundo o jornal local "Corriere di Brescia", o centroavante já tem acordo salarial para o vínculo, que teria duração até o meio de 2025, e pode assinar nas próximas horas.

A contratação de "Super Mario" tem a aprovação do técnico Alberto Gilardino. Em Gênova, espera-se que o atleta já faça sua estreia no dia 31 de outubro, diante da Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. A equipe rossoblú ocupa apenas a 18ª colocação na competição, com seis pontos e uma sequência de sete partidas sem vencer.

O atleta está treinando sozinho em Brescia, com ajuda do preparador físico Stefano Mazzoldi, com o objetivo de manter a forma física. O Genoa deve acelerar o processo após as contusões de Júnior Messias e Vitinha, que desfalcarão a equipe por algumas semanas.

Balotelli, com 34 anos, foi um dos muitos nomes listados por torcedores do Flamengo nas últimas semanas. A lesão de Pedro, que ficará cerca de um ano fora dos gramados, e a má fase vivida por Gabigol e Carlinhos levantaram as possibilidades de a diretoria rubro-negra buscar um nome livre no mercado, já que a janela já havia fechado. Além do ex-Milan, atletas como Martial e Choupo-Moting também foram pedidos, mas o clube optou por seguir com as opções já disponíveis no elenco.

Com o Corinthians, a situação foi diferente. As conversas entre as partes chegaram a acontecer, mas travaram devido a divergências salariais. O atacante chegou a pedir quase R$ 2 milhões por mês, quantia considerada elevada pelo presidente do Timão, Augusto Melo. A chegada do técnico Ramón Díaz também contribuiu para o fim das negociações.

Mario Balotelli, ex-alvo do Flamengo, pode fechar com o Genoa nos próximos dias (Foto: Reprodução)