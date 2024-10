Ídolo do Real Madrid compara Vini Jr a Pelé após hat-trick na Champions

Vini Jr. comemora gol pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 20:13 • Rio de Janeiro

Após a vitória de 5 a 2 do Real Madrid contra o Borussia Dortmund, com direito a 3 gols de Vini Jr, Emilio Butragueño, ídolo e diretor de relações institucionais do clube merengue, comparou o craque brasileiro a Pelé.

Na opinião do ex-jogador, os gols que Vini Jr. fez na partida foram dignos de comparação ao Rei do Futebol. O brasileiro anotou um hat-trick, incluindo dois golaços em pleno Santiago Bernabéu.

“Ele me fez lembrar do Pelé. Foi um grande gol e, para aqueles de nós que amam o futebol, não há dúvida de que ele justifica a vinda aqui ao Bernabéu e que é um jogador pode lhe oferecer isso, essa jogada que provoca muitas emoções, entre elas a admiração, logicamente”, disse Butragueño em entrevista ao canal oficial do Real Madrid.

Na próxima segunda-feira (28), Vini Jr pode viver o ápice da carreira. A UEFA e a revista France Football vão anunciar o melhor do mundo da temporada. O brasileiro é o favorito a ganhar o prêmio.

Antes, Vini Jr tem mais um compromisso pelo Real Madrid. No sábado (26), a equipe espanhola enfrenta o maior rival, Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.