Europeus se revoltam com atuação de ex-Flamengo: 'Merece os parabéns'

Um ex-jogador do Flamengo teve uma tarde bem infeliz neste sábado (28), e sua atuação causou muita revolta nas redes sociais europeias. No duelo entre Galatasaray e Alayanspor, pela 24º rodada do Campeonato Turco, o goleiro Paulo Victor teve uma falha bizarra.

O jogo era extremamente importante na briga pelo título do Campeonato Turco. Apesar do Alanyaspor, do ex-goleiro do Flamengo, estar fora da briga, muitos rivais estavam 'secando' o Galatasaray. Quando o duelo estava empatado por 1 a 1, Paulo Victor entregou a bola nos pés de Osihmen, que não perdoou. A partida terminou com derrota para o clube do experiente arqueiro por 3 a 1.

Com o resultado, o Galatasaray se distanciou ainda mais na liderança, abrindo cinco pontos de vantagem em relação ao Fenerbache, que ocupa a segunda posição. Nas redes sociais, europeus se revoltaram com a falha do ex-Flamengo. Veja os comentários abaixo:

Paulo Victor, ex-Flamengo, é goleiro do Alanyaspor, da Turquia, desde agosto de 2025 (Foto: Divulgação/Alanyaspor)

Veja comentários sobre a falha do ex-goleiro do Flamengo

Tradução sobre o ex-Flamengo: Quanto ganhava o goleiro do Alanyaspor, Paulo Victor?

Com um jogador completamente livre à sua direita, Osimhene praticamente passa a bola para ele.

Então, por que o Galatasaray ganha o campeonato neste país?

Tradução sobre o ex-goleiro do Flamengo: O goleiro do Alanyaspor, Paulo Victor, deu sua primeira assistência na temporada, servindo Victor Osimhen. Ele merece parabéns. Não teria conseguido isso nem se tentasse.

Tradução sobre o ex-goleiro do Flamengo: O veterano goleiro de 39 anos do Alanyaspor, Paulo Victor, mal conseguiu alcançar o chute de Boey, sofrendo um gol terrível. O primeiro tempo estava quase no fim; eles não conseguiram segurar o resultado por mais 15 segundos…

Tradução sobre o experiente goleiro brasileiro: Paulo Victor, você deveria ter feito um gol contra.

