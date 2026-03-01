Finalíssima entre Argentina e Espanha vive incerteza em meio a conflito no Catar

A Finalíssima entre Argentina e Espanha vive um momento de incerteza e indefinição em meio ao conflito no Oriente Médio. O confronto está marcado para o dia 27 de março, no Lusail Stadium, no Catar, que também é alvo do Irã por conta da existência de bases militares dos Estados Unidos no país.

No sábado (28), a Qatar Stars League fez uma nota adianto os dois últimos jogos da 17ª rodada da competição, que seriam disputados neste domingo (1º). As partidas ainda não possuem novas datas, enquanto a 18ªrodada está prevista para ser jogada entre quinta-feira (5) e sábado (7).

Em meio aos conflitos bélicos envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel, outros países do Oriente Médio também estão sendo alvos de ataques por conta da presença de bases militares norte-americanas. Além do Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein foram alvos de mísseis.

Nem Uefa, nem Conmebol publicaram uma nota sobre a realização da Finalíssima, que irá receber nomes como Lionel Messi e Lamine Yamal.

Catar é escolhido pela 1ª vez para sediar a Finalíssima

Em 2022, a Finalíssima entre Argentina e Itália foi realizada no Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra. O confronto organizado em parceria entre Uefa e Conmebol ocorreu meses antes da Copa do Mundo do Catar.

