Lewandowski revela mágoa com Bola de Ouro de 2020: ‘Não entendi por que não ganhei’

O atacante Robert Lewandowski revelou guardar uma certa mágoa em relação à Bola de Ouro de 2020. Em entrevista ao ex-zagueiro Rio Ferdinand, o centroavante afirmou que não entende o motivo de não ter sido agraciado com o prêmio na época.

continua após a publicidade

➡️ Lewandowski revela negociação frustrada com gigante da Premier League

- Naquele momento não entendi por que não ganhei (a Bola de Ouro). Todas as ligas estavam jogando, a Champions estava jogando. Sei que o futebol às vezes funciona como a política, porque se tem futebol, tem negócio. E se tem negócio, tem política - disparou o craque.

Vale lembrar que a Bola de Ouro de 2020 não foi entregue por conta da pandemia de COVID-19, doença que impactou diretamente o calendário do futebol mundial, com a suspensão dos principais campeonatos do mundo.

continua após a publicidade

Quando o vírus começou a se espalhar pela Europa, por exemplo, os principais campeonatos do continente já entravam em sua reta final. O retorno de cada liga, no entanto, passou a depender da situação epidemiológica de cada país.

Na Alemanha, onde Lewandowski jogava, a Bundesliga retornou ainda no mês de maio. A Champions League, por sua vez, retornou apenas em agosto, ou seja, três meses depois, e com condições especiais: os jogos de ida e volta foram suspensos, com quartas de final e semifinais sendo disputadas em jogo único; toda a reta final do torneio também foi disputada em Portugal, em uma espécie de "bolha", feita para evitar que as delegações fossem infectadas com o vírus.

continua após a publicidade

Por conta das condições desiguais para a disputa das competições, a revista "France Football", organizadora da Bola de Ouro, resolveu não realizar a premiação no ano de 2020.

Os números de Lewandowski na temporada 2019/20

Ao todo, o atacante polonês disputou 47 jogos, marcou 55 gols e deu 9 assistências na temporada em 2019-2020. Além disso, o centroavante conquistou todos os títulos possíveis com a camisa do Bayern de Munique: Bundesliga, Copa da Alemanha, Champions League, Supercopa da Uefa, Supercopa da Alemanha e Mundial de Clubes.

Apesar da decepção com a Bola de Ouro, Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio "The Best", oferecido pela Fifa. Na ocasião, a cerimônia foi realizada de maneira virtual, para respeitar os protocolos de distanciamento social, e o polonês terminou em primeiro na votação, à frente de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional