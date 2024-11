Lewandowski revela negociação frustrada com gigante da Premier League

O atacante Robert Lewandowski revelou detalhes de uma negociação frustrada que teve com o Manchester United (Inglaterra) em 2012, quando defendia o Borussia Dortmund (Alemanha). As falas do craque foram dadas em entrevista ao ex-zagueiro Rio Ferdinand, em seu podcast "Rio Ferdinand Presents".

- Eu decidi jogar no Manchester United em 2012. Lembro de uma conversa que foi antes da pré-temporada, estávamos jogando algumas partidas. Eu sabia que (Alex) Ferguson me ligaria. Naquela época meu inglês estava em um nível diferente, especialmente se eu fosse falar com esse tipo de cara - relatou o centroavante.

Apesar do desejo do atleta em defender os Diabos Vermelhos, o negócio não foi para frente. Isso porque o Borussia Dortmund se negou a vender o jogador, à época com apenas 24 anos. Lewandowski também relatou no podcast como foi a conversa com o presidente do clube alemão.

- Eu também me lembro da conversa com o presidente do Dortmund. Ele me disse que precisavam de mim e não me venderam para o Manchester United porque eu era muito importante para o time. Não era o momento perfeito.

Vale lembrar que na mesma temporada (2012/2013) o Borussia Dortmund chegou à final da Uefa Champions League e Lewandowski foi um dos destaques da equipe na competição. Apesar da boa campanha, o time acabou com o vice-campeonato.

Lewandowski defendeu o Borussia Dortmund de 2010 a 2015, disputou 185 jogos e marcou 103 gols pela equipe antes de se transferir para o Bayern de Munique.

Alex Ferguson quase contratou Lewandowski para o Manchester United em 2012 (Foto: Ben Stansall/AFP)

O "plano B" do Manchester United

O Manchester United, por sua vez, encontrou um "plano B" tão eficiente quanto o polonês. Isso porque, com a frustração na negociação com Lewa, os Diabos Vermelhos voltaram sua atenção para Robin van Persie, que na época defendia o Arsenal.

A contratação deu certo e o centroavante foi um dos jogadores mais importantes do clube na conquista da Premier League da temporada 2012/2013, a última de Alex Ferguson no comando da equipe. Van Persie defendeu o United por três temporadas, disputou 105 jogos e marcou 58 gols.

