Lewandowski marca hat-trick pelo Barcelona e mira objetivo em reta final de temporada: ‘Mais fácil para mim’

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 18:53 • Barcelona (ESP)

O Barcelona segue brilhando na La Liga e, desta vez, goleou o Valencia por 4 a 2, na tarde desta segunda-feira (29). O destaque da partida foi Lewandowski, principal estrela da equipe, ao marcar um hat-trick, com Fermín López completando o placar.

Com os três gols, o centroavante chegou aos 16 no Campeonato Espanhol, três a menos que Artem Dovbyk, do Girona, Bellingham, do Real Madrid e Sorloth, do Villarreal. Em entrevista após o jogo, o camisa 9 projetou a artilharia da competição como ambição na reta final.

- São 16 gols, se tivermos muitas oportunidades é mais fácil para mim. No final, se toda a equipe jogar bem ofensivamente é mais fácil. Todos ganhamos e todos trabalhamos - disse.

Na próxima rodada, o Barcelona vai encarar o Girona, sábado (4), a partir das 13h30. A equipe de Xavi Hernández está em segundo lugar, com 73 pontos, 11 a menos que o rival Real Madrid e dois a mais que o Girona, terceiro colocado.

