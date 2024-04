Ter Stegen atinge marca histórica pelo Barcelona e está atrás somente de Messi

Ter Stegen atua pelo Barcelona há 10 temporadas (JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 18:12 • Barcelona (ESP)

O Barcelona venceu o Valencia por 4 a 2, nesta segunda-feira (29), pela 33ª rodada da La Liga, e o duelo foi marcado por um recorde histórico. Um dos maiores goleiros do clube, Ter Stegen chegou a 408 partidas pelo Barça e se tornou o segundo estrangeiro com mais jogos, atrás somente de Lionel Messi, com 778.

Aos 32 anos, o alemão empatou com Daniel Alves e dificilmente vai ultrapassar o argentino, que também detém a marca de jogador que mais vezes vestiu a camisa blaugrana, seguido por Xavi, atual treinador, com 767.

Com contrato até junho de 2028, Ter Stegen é goleiro do Barcelona desde a temporada 2014/15. Ao todo, o camisa 1 já conquistou 16 títulos, sendo cinco La Liga, cinco Copa do Rei, três Supercopa da Espanha, uma Champions League, um Mundial de CLubes e uma Supercopa da Uefa.

FUT INTERNACIONAL