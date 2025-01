Guardiola elogia atuação de Savinho, mas faz alerta sobre desempenho do City

O Manchester City venceu o West Ham por 4 a 1, em jogo válido pela 20ª rodada da Premier League, neste sábado (4). Savinho, atacante comandado por Pep Guardiola, participou de três gols no resultado e foi um dos grandes destaques da equipe, ao lado de Haaland, astro cityzen. Após a vitória, o técnico espanhol elogiou a atuação do jogador da Seleção Brasileira.

— Ele teve sorte ao marcar um gol (em referência ao gol contra de Coufal, que surgiu após um chute a gol de Savinho), e participou ativamente depois. O terceiro gol surgiu a partir de uma assistência brilhante. Ele está entregando muito à equipe - afirmou Guardiola à Sky Sports.

Apesar de ativo na criação de jogadas pelo Manchester City, Savinho lidava com um grande problema na vida de qualquer atacante: a falta de gols. No último domingo (29), o brasileiro anotou seu primeiro tento na temporada, durante vitória contra o Leicester, que colocou fim na sequência negativa do City em 2024-25. Logo no jogo seguinte, contribuiu com duas assistências cruciais para a goleada diante dos Hammers no Etihad Stadium.

Savinho e Haaland celebram gol pelo Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)

Apesar da vitória elástica, Pep Guardiola acendeu um alerta para a equipe: o padrão de jogo ainda é distante do que o treinador se acostumou ao longo das últimas temporadas.

— Ganhamos um jogo, ainda não estamos no nosso melhor, mas vencer vai nos ajudar. Tivemos bons momentos, mas estou aqui há oito anos e vimos o time jogando e não está no nosso padrão. Ainda assim, precisamos encontrar o nosso ritmo e o jeito que queremos jogar. O West Ham jogou bem e teve chances.

Com a vitória, o Manchester City chega aos 34 pontos na sexta colocação da Premier League. Do outro lado, o West Ham segue em temporada instável: são 23 pontos na 13ª posição.

