As coisas para o Borussia Dortmund começaram a desandar logo aos 11’, quando o zagueiro Hummels foi expulso após dar um carrinho por trás no atacante e impedir o gol. Como se não bastasse, o Leipzig ficou à frente no placar minutos depois com gol contra do defensor Bansebaini, mas os donos da casa empataram antes do intervalo com gol do zagueiro Niklas Süle.