ALISSON - CRYSTAL PALACE 1x2 LIVERPOOL

A vitória dos Reds no Selhurst Park foi suada e só veio no fim, em virada com gols de Salah e Elliott. Porém, se no fim os torcedores puderam celebrar o triunfo, foi por intermédio de Alisson. O goleiro brasileiro novamente apareceu para salvar o Liverpool com dois milagres, sendo um deles já no estouro dos acréscimos: em cabeçada de Andersen, o arqueiro se esticou para evitar o tento dos Eagles e garantir os três pontos ao time de Merseyside, além de assegurar a nova liderança na Inglaterra.