A 15ª rodada do Campeonato Inglês teve início neste sábado (9), com a vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace por 2 a 1. Com a derrota do Arsenal, os Reds assumiram o topo da tabela. A rodada também ficou marcada pelo "vareio" sofrido pelo Manchester United diante do Bournemouth, em Old Trafford. Confira com o Lance! o resumo dos jogos da Premier League.