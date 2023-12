A 16ª rodada do Campeonato Espanhol teve início neste sábado (9), com a vitória do Getafe sobre o Valencia por 1 a 0. Além disso, o atual primeiro colocado Real Madrid está com a liderança ameaçada após empatar em 1 a 1 com o Betis, fora de casa. Em caso de triunfo do Girona neste domingo (10), os merengues perderão a primeira posição. Confira com o Lance! o resumo dos jogos de La Liga.